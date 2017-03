Oosterweelakkoord: Ring deels overkapt, verkeersstroom moet halveren

Er was zoveel te doen rond het vernieuwen van de ring rond Antwerpen dat de stad even de hoofdstad van België leek. Vandaag hebben de Vlaamse Regering en actiegroepen een 'historisch' besluit genomen omtrent de Oosterweelverbinding. Wat er juist op het menu staat?

Boven, onder, tunnel, brug, links, rechts,... Het Oosterweelakkoord omtrent de ring rond Antwerpen was er één van lange adem. Die blaaspartij komt bijna ten einde, want het lijkt dat alle partijen een leefbaar compromis hebben gevonden. Met - hoe kan het ook anders - enkele radicale veranderingen. Zo zal er een deel via de haven gaan, het zogenaamde haventracé. Daarbij wordt doorgaand verkeer via het noordwesten geloodst via de A12, Liefkenshoektunnel en een tweede Tijsmanstunnel.

Aan de andere kant van de stad, het oosten, zal een nieuwe weg worden aangelegd die de E19 en E313 moet verbinden, wederom voor doorgaand verkeer. Delen van de huidige ring tenslotte (voor 'plaatselijk' verkeer) zullen worden overkapt. Om iedereen gelukkig te stellen. Daarvoor gaat de overheid er wel prat op dat de verkeersstroom moet gehalveerd worden. Door het stimuleren van het openbaar vervoer en de fiets.

Dit najaar zouden de werken al van start kunnen gaan. Al is de financiering van het miljardenproject nog niet helemaal rond.