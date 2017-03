Auto blijft vervoerskoning voor gezinnen

De Vlaamse Overheid deed tussen 2015 en 2016 een onderzoek naar het verplaatsingsgedrrag in Vlaanderen. Want hoe belangrijk is de auto nu echt voor gezinnen en wat met de fiets of het openbaar vervoer? Wel, de cijfers staven alvast wat de gemiddelde Vlaming ook zo aanvoelt. De auto staat met ruime voorsprong op stek één als verplaatsingsmiddel voor gezinnen. Maar laten we eerst een stapje terug zetten

83 minuten per dag

Gemiddeld brengt een Vlaming vanaf 6 jaar 83 minuten per dag door met zich te verplaatsen in het verkeer. Verdeeld over 2,74 verplaatsingen (lees: ruwweg 3). Waardoor we gemiddeld 30 minuten doen per verplaatsing. Een gemiddelde dat natuurlijk sterk wordt gevormd door uitschuivers. Want mensen die op amper 5 minute van hun werk wonen halen dit geheel naar beneden terwijl anderen vaak uren per dag in de file staan naar het werk en het weer naar boven halen. Toch valt het gemiddelde van een uurtje en 23 minuten best mee.

Gaan we al die kilometers bekijken die daarbij worden afgelegd, dan wordt 82,30 procent daardoor gedaan met de wagen. Ergens logisch natuurlijk, want met de auto leg je snel veel meer kilometers af dan met de fiets. Staf genoeg doet de trein het amper beter dan die fiets. Want is 3,75 procent van het totaal aantal kilometers voor onze verplaatsingen met de fiets, dan weet de trein amper 5,07 procent op te souperen. De bus hinkt achterop met 2,63 procent om achterna gehold te worden door verplaatsingen te voet, 1,45 procent.

Koning auto

kijken we puur naar verplaatsingen, dan wordt 70 procent van alle verplaatsingen door een 6-plusser in Vlaanderen met de auto gedaan. Nummer twee is de fiets, met 12,41 procent. Interessant: ook de elektrische fiets werd mee genomen in de cijfers en nog geen 1 procent van die fietsverplaatsing gebeurd met zo'n elektrische tweewieler. Amper 4,47 procent geeft aan dat het openbaar vervoer de hoofdvervoerswijze is. Waarvan 1,69 procent het over de trein heeft.

Opvallende uitschuivers zijn er te vinden in Antwerpen en Gent. Zo worden maar liefst 1 op 4 verplaatsingen in Antwerpen met de fiets gedaan terwijl koning auto zijn aandeel in Gent ziet slinken naar 31 procent.

Zaken of plezier?

Ongeveer drie keer per dag verplaatst de Vlaming zich dus. Maar waarom? Wel, volgens het onderzoek valt er duidelijk splitsing in drie delen te noteren; Functionele verplaatsing (werk, school), Winkel/diensten en recreatieve verplaatsingen. Ietwat onverwachts nemen de recreatieve verplaatsingen een grotere koek op dan de functionele verplaatsing. Met andere woorden: de Vlaming is gemiddeld meer onderweg naar pakweg de voetbalclub, muziekschool of gewoonweg als ontspanning (denk aan een ritje met de fiets) dan dat hij richting werk gaat.

Al is het een zeer nipt verschil, want zijn die recreatieve verplaatsingen goed voor 29,65 procent, dan nemen die functionele verplaatsingen 29,25 procent op. Gelukkig - alhoewel - vinden die verplaatsingen niet allemaal op hetzelfde tijdstip plaats. Zo zal om 6 uur 's ochtends bijna 75 procent van de verplaatsingen richting school of werk zijn terwijl tegen 10 uur bijna de helft van de verplaatsingen al richting de winkels gaat. Vrije tijd beleven we vooral 's avonds. Dat blijkt uit het aandeel van recreatieve verplaatsingen tegen 19 uur 's avonds; wederom zo'n 50 procent.

Tenslotte nog een uitsmijter; 84,16 procent van de Vlaamse 18-plussers heeft een rijbewijs. Waarbij over de jaren een sterke stijging bij vrouwen valt te noteren. Waardoor de Vlaming de wagen niet enkel gebruikt als primair vervoersmiddel maar het ziet als een noodzakelijkheid.

Bekijk alle cijfers en meer HIER