471 zero-emissiepremies in Vlaanderen in 2016

Het subsidiëren van elektrische wagens heeft zijn prijs, dat spreekt voor zich. Specifiek ging het in 2016 om 2,165 miljoen in Vlaanderen. Waardoor 471 kopers gemiddeld zo'n 4.600 euro op zak staken. En toch maakt de overheid nog winst aan de premie. Hoezo?

In 2016 waren er 471 aanvragen voor een premie op een elektrische wagen, dat blijkt uit gegevens van Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein (Open Vld). Premies die de Vlaamse regering in totaal 2,165 miljoen euro lieten betalen, waardoor de gemiddelde premie 4.596,6 euro bedroeg. De zogenaamde zero-emissiepremie ging in januari 2016 van start en kon tot 10.000 euro korting opleveren voor een elektrische wagen genre Renault ZOE of Nissan Leaf. Hoe duurder de wagen, hoe minder groot de premie. Daarnaast had je enkel recht op de premie als natuurlijk persoon. Een manier om elektrische wagens (ook op waterstof) een boost te geven bij het koperspubliek.

Sinds januari 2017 is de premie trouwens al teruggeschroefd tot maximaal 4.000 euro, in 2018 is dat maximaal nog 3.000 euro en in 2019 zakt het verder naar maximaal 2.000 euro. Gratis geld voor de rijke middenklasse zou je kunnen mopperen. Al mag je natuurlijk niet vergeten dat er ook nog BTW wordt betaald op een auto en dat is sinds de premie van 2017 altijd meer dan dat de premie kan opbrengen voor de klant. Arm gaan we er alleszins niet van worden. Groener? Dat dan weer wel.