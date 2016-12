'murica: extra taks voor hybrides in Michigan

De omgekeerde wereld, over de plas proberen we zoveel mogelijk hybrides en elektrische wagens te stimuleren in de noordelijke staat Michigan gaan ze hen extra taxeren, rare jongens die Michiganezen.

Hun "logica" is dat is hybrides en elektrische wagens minder verbruiken en dus minder accijnzen betalen. Daardoor dragen ze minder bij aan het onderhoud van de wegen. Gewone hybrides gaan achter weinig last ondervinden, de capaciteit van de batterijen moet immers groter zijn dan 4kw/uur. Dan spreek je dus eerder over plug-in hybrides. Toch, voor een taks-avers land als de Verenigde Staten ruikt dit enorm naar een olielobby gestuurde pestbelasting. Het lijkt wel of de mogelijke milieuschade gewoon niet in rekening wordt gebracht.