Is deze Baojun 530 iets voor Europa?

Niet enkel in Europa zijn SUV's hot, ook in het Oosten smaken ze de hoogpotige voertuigen. Deze 530 van Baojun is zo eentje voor het Oosten. China om specifiek te zijn. Breinen achter de creatie zijn alvast General Motors en SAIC Motors, die er een aardig centje mee willen verdienen op Chinese bodem. Echt veel info krijgen we evenwel nog niet over deze 530, al is er sprake van een 1.8 atmosferische benzine met 135 pk en een 1.5-liter viercilinder turbobenzine met 150 paarden.

Qua dimensies meet de SUV alvast 4,66 meter lang. Waardoor 'ie in het segmetn van pakweg de BMW X3 valt. Of hij op stylingsvlak echter kan concurreren met die Duitser? Dat houden we in het midden. Want de 530 beschikt over een best druk lijnenspel. Zou dit kunnen werken in Europa?