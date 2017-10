Mercedes-AMG G 65 Final Edition: Nu echt de laatste?

Nee serieus, we maken geen mop, in 2011 kwam Mercedes al met een soort van uitzwaaimodel op de proppen, in de vorm van de BA3 Final Edition en de Special Edition Select. In 2013 verkocht de G echter als nooit te voren waardoor de Duitsers in 2015 besloten de Geländewagen nog een facelift te geven. Nu, 2017, is Mercedes nog steeds bezig met finale edities uit haar hoed te toveren. Met als laatste in lijn deze G 65 Final Edition, gelimiteerd tot 65 stuks.

Herkennen doe je dit specialleke aan de bronzen accenten die de G een bepaalde chique'ness geven. Idem voor de vloermatjes met lederen omranding in het interieur. Wat is dit, een Maybach?! Onderhuids de gekende 6-liter V12 met 630 pk en 1.000 Nm koppel. Kostprijs? In Duitsland moet je alvast dik 310.000 euro neerleggen. Toch maar wachten op de nieuwe generatie?