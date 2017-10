Officieel: Polestar 1 is Zweedse lekkerbek (2017)

Polestar, de tuningsafdeling van Volvo gaat voortaan door het leven als sportwagenmerk en om dat te onderstrepen pakt het merk meteen uit met een straffe plug-in-coupé. Die is maar liefst 600 pk sterk en beschikt over een elektrische range van 150 kilometer. En o ja, de Polestar 1 is ook nog eens een plaatje.

Een wat rare kronkel, deze Polestar 1. Want in principe is dit 'gewoonweg' een nieuwe coupé van Volvo, met de nieuwe designlijn als maatstaf. De opvolger van de C70 zeg maar. Alleen heeft Volvo besloten deze coupé niet onder eigen badge te verkopen maar krijgt tuningsafdeling Polestar de eer. Vergelijkbaar met de Mercedes-AMG GT zeg maar. Op de Polestar 1 linkt er evenwel geen enkele badge naar Volvo, waardoor de grille opvallend leeg lijkt.

Al kunnen we daar snel voorbij kijken, want ongeveer vanuit elke hoek is dit een pareltje op wielen. Nu ja, de zware derrière vraagt misschien wat gewenning. Maar dat is evenzeer het geval bij de S90 van Volvo. Het goede nieuws is echter dat deze Polestar op het modulaire platform van Volvo staat (SPA). Waardoor de wagen meteen de 'T8-motor' onder de kap krijgen. Alleen is die samenwerking tussen 2-liter viercilinder turbobenzine en elektromotor in deze coupé niet goed voor 407 pk. Zonde? Heus niet, want deze Polestar 1 puurt maar liefst 600 pk en 1.000 Nm koppel (!) uit het geheel. Dankzij een groter batterijenpakket dan zijn Zweedse neefjes kan de Polestar 1 ook meteen 150 kilometer puur op elektrokracht rollen. Een sportwagen op z'n Zweeds zeg maar.

Uit koolstofvezel

Daar stopt de pret niet bij deze Polestar 1, want het is wel duidelijk dat ze bij Polestar een stuk verder gegaan zijn dan gewoonweg een coupé van de S90 te bouwen. Zo is de carrosserie grotendeels opgetrokken uit koolstofvezel en krijgt hij een gloednieuwe elektronisch aangestuurde ophanging die samen met Öhlins werd ontwikkeld. Twee elektromotoren achteraan zorgen er dan weer voor dat het koppel exact naar het juiste wiel kan onder alle omstandigheden.

Het maakt dat Volvo er prat op gaat dat deze Polestar 1 'resoluut thuis hoort in het sportwagensegment'. Al weerhoudt het zich op dit moment om cijfers te delen met de wereld. Waardoor we geen sprinttijden, topsnelheden of verbruikscijfers voor kunnen leggen. Een prijs, die ontbreekt ook natuurlijk.

één Polestar-abo'tje graag

Al zit daar misschien wel een reden achter, want Volvo - sorry -, Polestar heeft besloten om een totaal nieuwe manier van autobezit te lanceren met deze Polestar 1. Klanten kunnen de wagen online bestellen en een forfaitair abonnement van twee of drie jaar kiezen. In dat abonnement - zonder waarborg - zit ook de haal- en brengservice voor onderhoud en de mogelijkheid om pakweg een XC90 te huren wanneer je op skivakantie vertrekt met de familie. Serieus doordacht zaakje, deze Polestar 1.

Des te meer omdat dit vlaggenschip van Polestar, dat eind 2018 op de markt zal komen nog maar het begin is van heel het Polestar-verhaal. In 2019 moet de Polestar 2 van de band rollen, een elektrische wagen van de Volvo Group die moet gaan concurreren met de Tesla Model 3. Niet onze woorden, wel die van Volvo. Daarna staat nog de Polestar 3 op de planning, een grotere elektrische SUV die moet uitblinken in rijdynamiek. Maar eerst die Polestar 1 dus. We kijken er al naar uit.