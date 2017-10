Mazda schroeft productie CX-5 op

Op dit moment al loopt de CX-5 van de band in Japan, China en Maleisië. Drie fabrieken dus maar niet genoeg om de vraag te kunnen volgen. Waardoor Mazda zich genoodzaakt ziet een tweede fabriek in Japan aan te spreken. Niet gek, als je weet dat de CX-5 goed is voor de totale verkoop binnen het Mazda-gamma.

Specifiek gaat het over de Hofu-fabriek in Yamaguchi. Daar rollen nu al de Mazda2, Mazda3, Mazda6 en CX-3 van de band. En daar komt dus nu ook de CX-5 bij. Mazda zelf spreekt vooral van een anticipatie op de verkopen, om de wachttijden beperkt te houden. Ook de CX-5 voor België rolt van de band in Japan.