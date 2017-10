Mercedes Maybach G650 Landaulet in Knokke verkocht

De laatste Mercedes Maybach G650 Landaulet die nog geen baasje had is voor een oogwaterend bedrag verkocht aan … een Belg. Maar dat we deze hier ooit op de baan zien is hoogst onwaarschijnlijk.

Knokke was dit weekend het Walhalla voor elke benzinesnuiver in ons land en onze buurlanden. Exclusieve merken zoals Mclaren, Ferrari, Lamborghini, Bugatti en noem maar op waren te bewonderen in en rond Knokke. Zien en gezien worden is het motto van het 4 dagen durend weekend. Naast al die exoten dat rond toeren, kon je ook even in de tenten van verschillende merken je ogen de kost geven. Vier dagen totale extra vaganza.

Naast al dat opschepperij was er ook een veiling van Bonhams waar een wereldpremière plaats vond. De eerste Mercedes Maybach G650 Landaulet dat op een veiling werd verkocht. Van dit exemplaar zijn er wereldwijd maar 99 stuks en deze is degene die niet door Mercedes werd verkocht maar geveild voor een goed doel. Al de andere 98 klanten hebben een slordige 650.000 euro betaald voor dit luxe-monster met 630 pk en 1000 Nm aan koppel. Dit exemplaar is voor maar liefst 1,2 miljoen euro verkocht. Jawel, dit in ons Belgenlandje.