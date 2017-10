Koenigsegg dient Bugatti van repliek over 0-400-0-tijd [Video]

Lekker fier waren ze bij Bugatti met hun sprinttijd van 41,96 seconden. Zoveel seconden heb je namelijk nodig om met een Chiron vanuit stilstand de vierhonderd aan te tikken en daarna terug tot stilstand te komen. Een Koenigsegg-klant was niet meteen onder de indruk en vroeg of het Zweedse bedrijf datzelfde stuntje niet even uit wou halen met zijn 1.341 pk sterke Agera RS.

Testpiloot Niklas Lilja kroop achter het stuur en stoof er vandoor. Het resultaat? Een sprint van 0 naar 400 en terug naar 0 van 36.44 seconden. Maar liefst 5 seconden sneller dan de Chiron. En alsof dat niet genoeg is gaat het merk er vanuit dat haar Regara dat sprintje nog een stuk sneller kan. Toch oppassen met je gestoef, Bugatti. Want je bent al lang niet meer de enige gek op de wereld.

En hier nog even de video van Bugatti: