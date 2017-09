20 miljoenste Skoda is een Karoq

Alles begon in het jaar 1905 toen 2 broers, Laurin en Klement, met de Voiturette A op de proppen kwam. De 5 miljoenste wagen is pas in 1991 van de band gerold maar toen was er één bepaalde giga groep die interesse in de Tsjechen toonde. In 1991 kwam Skoda in de Volkswagen Group terecht en er veranderde veel. De wagens die niet de beste naam hadden op gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid kregen een hand toegestoken uit Duitsland.

Vanaf toen kwam de wind onder de vleugels en tegen 2006 was het productieaantal al gegroeid naar 10 miljoen om 7 jaar later over de kloof van 15 miljoen te gaan. In 2016 was een witte Skoda Fabia nummer 19.000.000 die van de band rolde en nu hebben wij het heugelijk nieuws te verkondigen dat een Skoda Karoq de 20 miljoenste Skoda is die ooit is geproduceerd en deze heeft net zijn weg uit de fabriek in Kvasiny gevonden.