Porsche 911 GT2 RS is de snelste

Of je er iets mee bent in the real world? We betwijfelen het maar qua tooggestoef kan het tellen natuurlijk. De Porsche 911 GT2 RS is officieel de snelste productiewagen die over de groene hel knalde. Niet geheel onverwachts, want Porsche gaf eerder al te kennen het doel voorop te stellen om onder de 7 minuten en 5 seconden te geraken. Het resultaat stukken lager uit, zo'n 17 stuks om exact te zijn. Waardoor de finale tijd op 6 minuten, 47 seconden en 3 honderdsten komt te liggen.

De Porker steekt er alvast de Lamborghini Huracán LP 640-4 Performante mee voorbij die vorig jaar een stevig record wist neer te zetten (6:52.01) en weet eindelijk de straatlegale Radical SR8 LM van de troon te stoten. Die wist in 2009 een tijd van 6:48.28 neer te zetten met Michael Vergers. Nürburgringrijder van dienst bij Porsche, Lars Kern, zorgde voor de snelle tijd in de GT2 RS.