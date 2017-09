Mercedes Sprinter krijgt X-Klasse-injectie

Naast handenvol auto's bouwen, zit Mercedes ook in de busjesbusiness. En een nieuwe generatie Sprinter, die is in aantocht. Met een 'sportieve' schets als zoethoudertje tot de lancering.

Mercedes vecht niet enkel een felle oorlog in de passagierssector, ook in busjesland vecht het stevig. Met de Sprinter als brood-en-boter van het merk, naast de Vito en co. De Sprinter, die draait al weer mee van 2006, waardoor zich stilaan aan dient. Die zal evenwel niet meer in samenwerking met VW worden gemaakt, waardoor je niet meer kan zeggen dat de Sprinter en Crafter broertjes van elkaar zijn. Als je dat überhaupt al wist natuurlijk.

Wat zien we in de schets die Mercedes de wereld in stuurde? Een busje, of wat dacht je? Evenwel met een stoer lijnenwerk vooraan. Een knipoog naar de X-Klasse, waarmee Mercedes toont dat het best een sportuiterlijk durft te plakken op een utilitair voertuig. Die nieuwe Sprinter die belooft alvast stoer in je achteruitkijkspiegel te staan, wanneer pakketjesman besluit dat het linkervak op de autostrade zijn natuurlijke habitat is...