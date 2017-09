Elektrisch, volgende slachtoffers vallen bij Peugeot en DS

De volledige elektrische wagen is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij en alle constructeurs springen op hun beurt mee in de elektrische flow.

De PSA Group heeft deze bom van nieuws laten vallen bij hun investeerders en geeft zo een blik op hun elektrische toekomst. Bij Peugeot zal de kleine 208 tegen het najaar van 2019 een nieuw gezicht krijgen en de keuze zal dan niet alleen meer tussen de klassieke aandrijvingen gaan maar er zal ook een volledig elektrische variant te verkrijgen zijn die naar verluidt 300 kilometer per oplaadbeurt zou kunnen afleggen. Tegen 2020 zou het de beurt zijn aan de hoger op zijn poten geplaatste 2008.

Bij DS krijgt de DS 3 tegen midden 2019 een nieuwe generatie die Crossback wordt gedoopt en die ook zal beschikken over een volledig elektrische motor. De plug-in hybride is bij de PSA Group ook van groot belang en er zal in 2019 naast die DS 3 ook de DS 7 Crossback Plug-in Hybride zijn die z’n intrede doet. Het voordeel van zo een groot concern is dat je de technieken en kosten kan delen dus hou je ogen open voor een elektrische of plug-in hybride uit het kamp van Opel en Citroën