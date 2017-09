Maserati Levante krijgt nieuwe instapbenzine

Al is instapbenzine-motor in deze context niet echt van toepassing. Je krijgt nog steeds meer vermogen dan bijvoorbeeld de nieuwe Volkswagen Golf R.

Wil je een Maserati Levante maar je hebt een bloedhekel aan diesel en de Maserati Levante S heeft wat te veel kracht met zijn 430 pk dan komt Maserati eindelijk met een oplossing. Er is een nieuwe benzinemotor beschikbaar voor de SUV van het luxemerk en deze komt in de vorm van een 3 liter biturbo-V6 die een aardige 350 pk op alle wielen loslaat. Combineer dit met een 500 Nm aan koppel en je bekomt nog een aardig potente wagen.

Met deze cijfers spurt de Levante naar drie cijfers in 6 seconden en stopt met versnellen bij 251 km/u. Hierdoor valt de normale Maserati Levante mooi tussen de Levante S en Levante diesel en heeft Maserati bij deze ook dat gatje opgevuld. Momenteel is de prijs voor de Belgische markt nog niet gekend maar als we naar onze Duitse buren zien, valt deze ook mooi tussen deze van de diesel en S, wel iets meer aanleunend bij degene dat diesel drinkt.