Euhm: Ford patenteert tafel met airbag

Het is een vraagstuk waar automakers volop een antwoord op aan het zoeken zijn; 'heeft de autonome wagen van de toekomst nog airbags nodig?' Want moeten we constructeurs geloven, dan maakt de zelfrijdende wagen geen fouten. Toch kan het nog altijd mis gaan. Dat beseffen ze bij Ford ook, waardoor het Amerikaanse merk een patent heeft genomen op een ronde tafel met airbags voor de inzittenden.

Een vrij logisch patent natuurlijk, want zitten we allemaal rond een tafel in de auto van de toekomst, dan komen we niet meer toe met een airbag in het dashboard. En terwijl Ford toch bezig was bedacht het meteen ook een tafel die in de grond kan weg klappen. Voor moet je gewoon geen nood hebben aan tafelgedoe. Verwacht dit niet morgen in een nieuwe Ford, het merk probeert met dit patent gewoon toekomstige ideeën vast te leggen.