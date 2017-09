Toyota plot 'sportversies' van haar hybrides

Terwijl bij Opel de vrees bestaat dat er nooit meer OPC-modellen komen laat Toyota vandaag weten dat het in de toekomst steeds een performante versie van haar hybridemodellen aan zal bieden. In welke wereld zijn we vandaag wakker geworden?

De C-HR Hy-Power van vorige week was stiekem al een beetje de aanloop naar dit nieuwtje, want het was wel duidelijk dat Toyota iets van plan was met haar hybridegamma. Nee, verdwijnen zal die niet - huil maar verder, V8-rijder -, wel zullen toekomstige hybridemodellen van het Japanse merk twee versies hebben. Die eerste spits zich vooral toe op efficiëntie en zuinigheid, de tweede mag beschikken over meer vermogen en dynamische kwaliteiten.

Sportieve hybrides dus, of zoiets. Waarmee Toyota één van de grootste opmerkingen over haar huidige hybridegamma weg hoopt te vagen. Een C-HR met 150 pk en een emmer meer koppel. Ons zal je niet horen klagen. Begin volgend jaar zal Toyota alle details van haar plannen onthullen.