Officieel: Mercedes-AMG Project One (2017)

Want dichter bij een formule1 auto komt een productiewagen niet, dezer dagen.

Tussen al het geblink en geshow vanop de Volkswagen Group Night wil Mercedes ook wat nieuws laten zien. Deze Project One is nog niet helemaal productierijp maar zit toch wel dicht tegen dat stadium aan. Daarmee is hij misschien wel de spannendste nieuwigheid van de autoshow die morgen haar deuren opent.

Met een op stapel staande architectuur waarbij een 1.6 turbogeblazen V6 uit de Formule1 racerij wordt gecombineerd met vier elektromotoren, wil Mercedes zowat 1.000 pk uit deze Project One halen. Daarmee komt hij in het selecte clubje van hypercars, waar ook Ferrari, Porsche en McLaren hybride modellen hebben bollen. En laat nu net McLaren de inspiratiebron voor deze supersnelle concept car geweest zijn. Je kan er niet naast kijken, de McLaren F1 heeft model gestaan voor deze nieuwe Mercedes-AMG.

Mercedes maakt gewag van een topsnelheid die flirt met de 350 km/u en er zelfs overheen zou gaan, terwijl de motor in staat moet zijn tot 11.000 toeren per minuut te draaien. Een manuele Speedshift met 8 versnellingen zorgt voor de overbrenging. Binnenspiegel is er niet, die werd vervangen door een scherm. Verder werkte Lewis Hamilton mee aan de ontwikkeling van deze hypercar die in 6 seconden van 0 naar 200 km/u knalt.