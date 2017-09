Enquête Ford: 97% wil noodstop in rijopleiding

Maar liefst 82% van de jonge Ford's Driving skills for life deelnemers heeft nooit een noodstop geoefend voor het behalen van hun rijbewijs. Dit, terwijl 83% zegt dat ze reeds een een noodstop hebben moeten maken in hun korte rijbewijs carrière.

Daar komt bij dat 97% beweert ook echt iets heeft bijgeleerd over de noodstop tijdens hun event op de Lommel Proving Ground. In principe kan je er van uit gaan dat de deelnemers van de Driving skills for life programma al iets met auto's hebben. Toch was er bij het merendeel van de deelnemers een verbetering van 1m remafstand mogelijk. Dat lijkt weinig maar volgens Ford verminderd de impact met 17 km/u bij een verbetering van 1,1 meter. Wanneer 2 objecten van om en beiden 1,5 ton tegen elkaar botsen is 17 km/u plots heel relevant uiteraard. Ford, samen met 97% van de deelnemers, zijn dan ook grote voorstander om dit in de basis rijopleiding te gieten.

Eerlijk gezegd, bij mij is het al jaren geleden dat ik nog een noodstop heb geoefend. Hoe zit dat bij jullie?