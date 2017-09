Jaguar E-type voor in het stopcontact

In de donkerste kamers van het Jaguar-kasteel is er een Frankenstein E-type ontwikkeld. Voel je de bui al hangen?

Eigenlijk zijn we wat grof geweest want een elektrische E-type mag er best wel zijn. Je ziet amper het verschil met de originele benzinezuiper en dit staaltje technisch vernuft is speciaal voor Jaguar Land Rover Tech Fest ontwikkeld. Bij deze stellen wij jullie de Jaguar E-type Zero voor, jaren 60 styling met een modern kloppend hart. Een recept voor succes!? We zullen het jammer genoeg nooit mogen testen.

De elektromotor in de jaguar E-type Zero krijgt 300 pk en kan daardoor in amper 5,5 seconden 100 km/u raken. Het accupakket is net zo groot en zwaar als de originele zescilinder terwijl de elektromotor op de plek van de versnellingsbak ligt. Deze volledig gerestaureerde Jaguar E-type serie 1.5 weegt 46 kg minder en beschikt over een nieuw dashboard, ledkoplampen in de vorm van de originele en waar vroeger de tankklep zat is nu de ingang voor de oplader.