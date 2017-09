Officieel: Ford EcoSport facelift (2017)

Een facelift van een facelift, die het Zuid-Amerikaanse imago nog wat verder van de EcoSport moet schudden. Of het dan ook toevallig is dat 'ie vanaf de facelift in Roemenië van de band rolt?

Dankzij de One Ford-strategie kreeg Ford Europa willens nillens de EcoSport in haar schoot geduwd. Een karretje dat opereert in het segment van de compacte SUV's, dus daardoor een grote afzetmarkt had maar wat Europese kwaliteiten te kort kwam. In 2015 vond er al een grote injectie kwaliteit plaats, nu gaat Ford nog een stukje verder, met de tweede facelift van het model. Die met een serieuze visuele update uit pakt.

Het laat het kleintje in het SUV-gamma van Ford alvast een stuk stoerder ogen. Desgewenst kracht bijgezet door het ST-line-pakket met maximaal 18-duims velgen, zwarte grille, herwerkte koplampen en aangepast achtersteven. De tijd van het wiel achterop ligt erdoor alvast helemaal achter ons.

Nieuwe diesel & 4WD

Belangrijker dan dat opnieuw geboetseerde uiterlijk is misschien wel het interieur. Dat stukjes van de Fiesta over neemt. Kijk maar even naar het zwevende infotainmentscherm. Ook Fiesta-achtig is het B&O-geluidsysteem voor de audiofielen. Ook nieuw - je zou het bijna gewoon vinden - is een achteruitkijkcamera. Op Europees niveau brengen, weet je wel.

Eveneens - momenteel nog - Europees is de nieuwe 1.5-liter diesel die richting de EcoSport mag. 125 pk sterk, niet mis in zo'n compact karretje. Vierwielaandrijving, dat is ook nieuw, waardoor de EcoSport een vleugje extra offroadcapaciteiten krijgt.