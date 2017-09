Officieel: Mercedes S-Klasse Coupé en Cabriolet krijgt innovaties van de Limousine

Nadat de Mercedes S-Klasse Limousine ingrijpende veranderingen had ondergaan is het nu de beurt aan de Coupé en Cabriolet die kunnen genieten van extreme luxe en een oogverblindend uiterlijk.

Het design van de Mercedes S-Klasse Coupé en Cabriolet is een verder ontwikkeling van de huidige wagen die hem nu een nog sportiever uiterlijk geeft in combinatie met een hoogtechnologische uitstraling. Even verwoorden naar Autofans taal: hier is de facelift.

Zowel de Coupé als de Cabriolet krijgen een vernieuwde voorbumper met een verchroomde splitter en grote luchtinlaten, die doorlopen naar een sterke maar toch elegante zijkant om te eindigen in een dubbele, verchroomde uitlaatsierstukken. Rust je de wagen uit met een AMG Line dan wordt de wagen in één klap nog dynamischer met vooraan gigantische 3D-luchtinlaten met nog wat extra verchroomde vinnen en een extra keuze uit 2 gloednieuwe lichtmetalen velgen. Standaard krijgt de facelift innovatieve oled-achterlichten met 66 oled-jes die de schijn geven dat ze in het achterlicht lijken te zweven en naar gelang de lichtintensiteit van de omgeving harder of zachter licht geven.

Wie heeft er meer nodig?

De Mercedes S 560 Coupé en Cabriolet kunnen beschikken over een gloednieuwe, ultra zuinige V8-benzinemotor die 8 procent minder brandstof zou verbruiken dan zijn voorganger en dit mede door het uitschakelen van 4 cilinders zodra ze niet nodig zijn, dit truckje is enkel bij de Coupé van toepassing. Desondanks het minder verbruik is er nog ruim voldoende kracht om deze luxe wagens vooruit te duwen. De 4 liter V8 krijgt dankzij zijn dubbele turbo 469 paarden en ook nog eens een maximumkoppel van 700 Nm.

Voor wie die 469 pk teveel is, kan gerust minder uitgeven aan een S 450 met 367 pk uit zijn 3 liter V6-benzinemotor. Al moet je je dan even over het probleem zetten dat je geen cabriolet kan krijgen. De S 450 heeft een gecombineerd verbruik van 8,9 liter op 100 kilometer terwijl de Coupé-versie van de S 560 (dankzij cilinderuitschakeling) 8,0 liter zou verbruiken. De cabriolet doet het net wat minder goed met een 8,7 liter per 100 kilometer.

Allereerst een cruiser

Het belangrijkste aspect bij zo een S-Klasse is niet de snelheid maar het comfort, die Rolls Royce-achtige eigenschappen moeten hebben. In 2014 was de Mercedes S-Klasse Coupé de eerste productiewagen die beschikte over het Magic Body Control-onderstel met curve tiltung function waardoor de wagen in bochten amper ging hellen en zo het comfort optimaal te kon houden en dit wordt niet verwijderd. Combineer dit dan met een verbeterde versie van de Road Surface Scan die de baan voor de wagen bekijkt en zo de vering aanpast aan elk putje en bultje.

Digitale cockpit, maar dan meer

Twee schermen die moeiteloos in elkaar overvloeien om zo een ultra personaliseerbaar uiterlijk voor je neus te toveren met de drie verschillende weergavestijlen: Classic, Sporty en Progressive. De digitale cockpit kan naast alle wijzertjes en info ook je rijstijl helpen te verbeteren door tips te geven om ecologisch te rijden met je dikke V6 of nog dikkere V8. Alles of bijna alles kan bediend worden met de stem of makkelijker met de touchpad in de middenconsole. De navigatie geeft naast actuele verkeersinformatie en fotorealistische 3D-gebouwen ook nog eens het weerbericht zodat je je kap kan toe doen van de cabrio als het nodig is.

De wagen staat dichter dan ooit bij het autonoom rijden door enorm snelle en sterke uitgebreide Intelligent Drive-systemen zoals afstandsregeling, lane-assist , verkeersbordherkenning, … maar laten we eerlijk zijn wie wil dat nieuw stuurwiel niet in zijn handen houden en dankzij stuurverwarming en –ventilatie kan dit zowel op bloedhete dagen alsook op een wat frissere dag.