Toyota neemt nagelnieuwe Land Cruiser mee naar Frankfurt

Is de Mercedes G-Klasse het über-geraak-overal-vervoersmiddel dat vooral gebruikt wordt om er mee te flaneren door voetballers, dan is de Toyota Land Cruiser de automobiel waar daadwerkelijk over mee naartoe gehotst wordt. Het is dan ook niet toevallig dat de Land Cruiser het voertuig bij uitstek is voor de NAVO. De huidige generatie, die draait al weer tien jaartjes mee. Waardoor Toyota het tijd vindt om een nieuwe generatie op de markt te gooien.

Die krijgt zijn wereldpremière op het autosalon van Frankfurt. En hoewel Toyota vaag blijft over specificaties, in welke vorm dan ook, weet het merk wel te zeggen dat de koetswerk-op-frameconstructie blijft bestaan. Zo staat de huidige Land Cruiser op het onderstel van de Toyota Tundra, een pick-up voor de VS. Het is dan ook reëel dat de nieuwe verder bouwt op die constructie.

De belangrijkste criteria voor de nieuwe Land Cruiser? Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid. En o ja, de mogelijkheid om je naar elke bestemming te krijgen die je hem voorlegt... en weer terug. Het plaagplaatje van Toyota is trouwens geen beeld van de nieuwe Land Cruiser, wel van de C-HR Hy-Power. Een concept gebaseerd op de C-HR die naast de Land Cruiser mag staan op het Duitse autosalon en mogelijks hint naar een C-HR met meer power of waterkracht.