Dieselbouwer Cummins onthult elektrische vrachtwagen

Cummins, één van de grootste dieselbouwers ter wereld die ook gerief voorziet voor zwaar materiaal van Nissan en Ram heeft een elektrische vrachtwagen onthuld. Of ze de dieselbui al voelen hangen?

Heb je wat Amerikaans bloed door je aderen lopen, dan ken je zeker de Cummins-engine, zowat het diesel-equivalent voor een HEMI of noestige V8-benzine. Al bouwt het bedrijf ook generatoren en motoren voor boten en vrachtwagens. Al blijft het niet ter plaatse trappelen met fossiele brandstof. Want uit - ietwat - onverwachte hoek toont het nu de Aeos, een vrachtwagen die op elektriciteit bolt.

Daarvoor zorgt een stevige batterij van 140 kWh, wat een realistisch bereik van 160 kilometer moet opleveren. Niet onlogisch als je weet dat ze zo al 9 ton in beweging moet brengen. Extra batterijen - bijvoorbeeld bevestigd aan de oplegger - kunnen dat bereik doen stijgen naar zo'n 500 kilometer. Bedoeling van Cummins is om deze elektrische vrachtwagen in 2019 op de markt te brengen. Relatief snel, dat wel, al werkt ook Mercedes, Tesla en Mitsubishi aan zo'n elektrisch gevaarte.