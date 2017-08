Dacia stuurt Duster naar de maan om plaats te maken voor nieuwe

Juich, liefhebber van het budgetsegment. Want nog maar enkele nachten slapen en Dacia onthult haar twee generatie Duster. De budgetwagen die budget hip maakte. Voor de oude is er daardoor geen plaats meer. Waardoor die van Dacia gerust naar de maan mag. Of zoiets.

Tja, dat is wat wij opmaken uit een eerste teaservideo die het Roemeense budgetmerk op haar sociale media zette. Daarin zien we de oude Duster zich onder een spaceshuttle lanceren. Waarom, daar hebben we ook het raden naar. Al zal moederbedrijf Renault wel weer een doordachte marketingcampagne op poten hebben gezet om de tweede generatie onder de aandacht te brengen.

Op 12 september zal Dacia het doek halen van de nieuwe Duster, tijdens het autosalon van Frankfurt. Waardoor het aannemelijk is dat we in de loop van de dagen stelselmatig meer info op ons bord krijgen.