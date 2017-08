Officieel: BMW i3 facelift baart sportieve i3s (2017)

Na een rangelift vorig jaar is het nu tijd voor de facelift van de elektrische i3. Waardoor meteen een tweede model het podium mag betreden, een sportievere i3s. Hebben we nu je aandacht, Autofans aller lande?

Eén van de meest experimentele producten die BMW ooit op de markt bracht, de elektrische i3. En geloof het of niet, dat was al vier jaar geleden. Waardoor de nog steeds futuristisch ogende hatchback een lekkere facelift mag ondergaan. Eentje waardoor 'ie een stuk sportieve voor de dag mag komen. Al blijft het niet enkel bij uiterlijke schijn, want ook een i3s springt de bühne op.

Oldschoolfuturisme

Vier jaar na datum nog steeds visueel futuristisch, zo'n i3. Dat weten ze heus bij BMW ook. De facelift, die krijgt evenwel wat 'oldschool' invloeden. Het is te zeggen; meer geaccentueerd bumperwerk dat de i3 breder moet doen ogen. Afhankelijk van de uitvoering met zwarte accenten. Denk M-pakket, voor je i3-rakket. Daarnaast zijn de kijkers voortaan volledig LED-exemplaren tot en met de knipperlichten

Twee nieuwe lakkleurtjes en een zwarte dakstijl moeten het plaatje af maken. De rangelift van vorig jaar, die wordt integraal overgenomen. Waardoor we spreken over een batterij van 33 kWh die de 170 pk sterke elektromotor van peut mag voorzien. Genoeg om in 7,3 seconden de honderd aan te tikken en 200 kilometer ver te geraken.

i3s

Nieuw in de familie is de i3s, het sportieve broertje van de i3 zeg maar. Op alle vlakken. Niet enkel door de visuele addenda (lees: de zwarte accenten rondom). Maar ook door de met tien milimeter verlaagde ophanging, het 20 milimeter breder schoeisel voor (175/55 R20) en zelfs 40 milimeter breder rubber achter (195/55 R20). Energie blijft van het 33 kWh-pakket komen maar de elektromotor mag voortaan 184 pk en 270 Nm (+20 Nm) opwekken. Waardoor deze sportvariant in 6,9 seconden de honderd aantikt.

Aardig natuurlijk maar rechtdoor is ook maar rechtdoor. Dat weten ze bij BMW maar al te goed. Waardoor veren, dempers en stabilisatorstangen strakker werden getrokken. Net zoals de stuurinput. Een SPORT-modus zorgt er eveneens voor dat je wat wilder om mag gaan met wielspin in de bochten. Dat de opgegeven range van 200 kilometer dan blijft staan, dat betwijfelen we. Al kan je altijd voor zo'n Range Extender gaan natuurlijk...