Volvo S60 en V60 Polestar krijgen carbonkuur

De route die Polestar bij Volvo gaat bevaren is nog altijd niet duidelijk. Want wanneer het voor Volvo elektrisch 'sportwagens' gaat bouwen, is er dan nog tijd en ruimte om gewoon gerief van Volvo aan te pakken? Tot dan kan je best alles nog pakken wat je krijgen kan van Polestar. Zoals deze tot 1.500 stuks gelimiteerde bodykit voor de S- en V60 Polestar. Die kit werd samen met Cyan Racing ontwikkeld en zorgt voor 30 procent meer downforce. Niet toevallig kwam deze kit tot stand wanneer het Zweedse merk een verzwegen record op de ring haalde.

Die downforce komt er door de nodige koolstofvezel toevoegingen. Van voor- tot achterbumper, geen stukje carrosserie blijft gespaard. Met fraaie 'vleugels' op de zijschort, koolstofvezel spiegelkapjes en een spoiler achterop. Om omstaanders duidelijk te maken dat je één van de 1.500 stuks op de kop hebt kunnen tikken vallen er ook nog specifieke velgen en een nieuwe donkerblauwe kleur (Bursting Blue) te rapen. Onder de kap blijft de 2-liter viercilinder met 367 pk zitten. Genoeg om je Zweed in beweging te krijgen...