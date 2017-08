Qoros Young is er eentje voor jongelui

We vergeten het nooit, de mail in 2013 waarin met trots werd aangekondigd dat Qoros tegen 2015 zeker haar marktintrede zou maken op onze Belgische markt. Gezien de aanwezigheid op salons, mensen aan het roer en best aardig ogende automobiel hadden we er zelfs goede hoop in. Maar de realiteit liep iets anders uit. Waardoor het Chinese merk met de staart tussen de benen terug naar thuisland kroop. Daar heeft het anno 2017 een line-up van twee SUV's staan. Een groepje waar deze Young nu bij mag, een SUV specifiek voor jongeren ontwikkeld. Of dat is de marketingstrategie er toch achter.

De fundamenten van deze Young zijn alvast niet nieuw, want hij deelt zijn genen met de Tiggo 7 van moederbedrijf Chery. Met z'n lengte van 4,51 meter is 'ie een stuk groter dan pakweg een Nissan Qashqai. Aandrijving wordt voorzien door een 1.5-liter turobenzine met 152 pk en 205 Nm. Echt slecht ziet het er alvast niet uit. Waardoor we ons nog maar eens afvragen hoe het Belgisch wagenpark er uit zou zien moest Qoros wél tot in ons Belgenland zijn geraakt.