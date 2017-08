Feestbus: Mercedes Sprinter Minibus 10 Year Edition

Speciale edities van passagierswagens, dat is niet nieuw. Van toeristenbusjes echter, die zijn we nog niet meteen tegengekomen. Bij Mercedes is de Sprinter Travel 65 al sinds 2007 mensen aan het vervoeren waardoor een 10 Year Edition zich aandient. Gelimiteerd tot 50 stuks en met maximaal 18 zitplaatsen. Tast je nog wat dieper in de buidel, dan krijg je zelfs nog een koelkast aan boord.

Hoe je trouwens de feestbus kan herkennen? Mercedes spuit de Sprinter Travel 65 10 Year Edition in een grijs kleurtje met aluminium accenten op de flank of in een wit kleurtje met stalen accenten op de flank. Voor dat een tourbedrijf beslist er eigen stickers over te hangen natuurlijk. Binnenin installeert Mercedes iets bredere stoelen dan normaal (voor extra comfort) met oranje of blauwe accenten. De chauffeur, die krijgt een lederen stuur en een achteruitkijkcamera. Het mag wat zijn dus.