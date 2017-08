Dodge Viper is niet meer

Wat startte in 1989 als een concept op de Detroit autoshow werd in 1992 werkelijkheid. De wagen was een plaatje om naar te staren en had kracht genoeg om de supercars van zijn tijd enorm te laten zweten. Die kracht kwam uit een gigantische 8 liter V10 en liet zich horen door zijn zij-uitlaten. Die zij-uitlaten waren niet de enige wat eigenaardige eigenschappen aan de wagen. De Viper had geen deurklinken, geen dak, geen ramen en waarschijnlijke daardoor ook geen airco.

Na verschillende correcties door de jaren heen om de kinderziektes eruit te krijgen, groeide de Dodge Viper uit tot een iconische Amerikaanse supercar die zijn topjaren in het midden van de jaren 2000 beleefde dankzij de lancering van de derde generatie SRT-10 in 2003. De laatste generatie die sinds 2013 het leven zag, was zowel vanbinnen als vanbuiten een enorme sprong vooruit om zich op meerdere markten te kunnen werpen. Dit was niet het verkoopsucces als gehoopt en dat zou wel eens de schuld kunnen zijn van die andere super-Amerikaan, de Chevrolet Corvette. De allerlaatste Viper blijft in het bezit van Dodge en komt dan ook terecht in de heritage collectie.