Mazda MX-5 160 Edition: gelimiteerde Belg

Nee, geen MX-5 met turbo of extra paarden onder de kap. Waardoor de Japanner wat in hetzelfde bedje ziek is als de GT86. Want ook Toyota weerhoudt zich van varianten met meer pk's uit te brengen. Nu, eerlijk is eerlijk, echt roepen doet de MX-5 daar niet om. Waardoor deze versie vooral eentje is voor verzamelaars, Belgische verzamelaars. Want de MX-5 160 Edition is puur Belgisch.

Het gekend recept blijft staan. Atmosferische 2-liter voorin met - jawel - 160 pk en 200 Nm, een sper achteraan die de kracht mag verdelen en een heerlijk laag gewicht. Een veerpootbrug over de motor en veerwerk van Bilstein moeten de 160 Edition extra performant voor de dag brengen. Geaccentueerd door het in Alcantara overtrokken interieur met Recaro's en aluminium pedalen. Dat een racer niet hardcore hoeft te zijn bewijzen dan weer de parkeersensoren, zetelverwarming en rijstrookassistent.

Op het einde van de dag vraagt Mazda 31.990 euro voor deze MX-5. Ongeveer de prijs die je ook zou neerleggen moest je al de opties zelf aanvinken in de cataloog. Mét toevoeging van een circuitdag op Zolder om je MX-5 onder de knie te krijgen... en uiteraard dat genummerde plakaatje tussen de stoelen. Geen slechte deal lijkt ons.