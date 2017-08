Honda Jazz facelift nu ook helemaal klaar voor Europa (2017)

De facelift van de Honda Jazz, daar schreven we eigenlijk al in mei over maar nu is hij echt klaar voor Europa. Belangrijkste nieuws? De 1.5 benzine van de Civic mag ook naar de kleinere rakker. Waardoor er eindelijk een motorkeuze is.

Nee serieus. 1.3 of 1.3, dat was de keuze bij de Honda-dealer als je naar een Jazz ging zien. Twee keer identiek dezelfde benzinemotor maar de ene keer met handbak, de andere keer met CVT-automaat. Daar komt nu dus de gekende 1.5-benzine bij van de Civic. Met maar liefst 128 pk. Waardoor het blok meteen onder wordt gebracht in een Sport-uitvoering. Die distantieert zich van z'n andere broertjes door rode accenten en wat stoerder bumperwerk.

Of dat genoeg is om de meest doordachte B-segmenter wat extra cachet te geven en klanten naar de dealers te lokken? Daar zullen we binnenkort waarschijnlijk een antwoord op hebben (lees: rijtest).

