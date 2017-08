Lotus maakt weer winst!

Het ziet er naar uit dat het Britse Lotus na bijna twee decennia terug op het rechte spoor aan het geraken is. Dit boekjaar maakte het zelfs voor het eerst sinds jaren winst... voor de belastingen die cijfers terug in het rood laten duiken.

Dat ze bij Lotus blij zijn met het boekjaar 2016-2017, want voor het eerst in jaren konden ze een winst inschrijven van zo'n 2.2 miljoen euro. Het is te zeggen, voor belastingen, waardoor ze uiteindelijk alsnog een verlies van zo'n 12 miljoen euro maken. Stukken beter dan het jaar daarvoor, dat wel, want toen maakte het bedrijf een verlies van maar liefst 17 miljoen euro voor er nog belastingen moesten op betaald worden.

Met de lancering van de éne na de andere gelimiteerde versie van de Elise en co hoopt Lotus zo stelselmatig de cijfers steeds groener te schrijven. Met die winst kunnen ze dan eindelijk volgende decennium opvolgers voorzien voor de Elise en Exige.