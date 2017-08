Skoda en Tata beëindigen relatie

Begin dit jaar sloegen Tata en Skoda de handen in elkaar om nu - enkele maanden later al - die handen te gebruiken om afscheid naar elkaar te zwaaien. Waardoor er geen synergieën tussen beide merken zullen ontstaan.

Skoda en Tata Motors laten weten dat ze de gesprekken met elkaar hebben beëindigd om uit te zoeken of ze kennis en technologieën onderling konden uitdelen. Het was deel van een strategische samenwerking waar de Volkswagen Group en Tata Motors (met Jaguar Land Rover in de portefeuille) begin dit jaar een krabbel onder hadden gezet. Toen al was echter duidelijk dat het geen geforceerd huwelijk zou zijn. Want kwam er niets uit de bus, dan zouden ze als vrienden uit elkaar gaan.

Dat blijkt nu het geval. Want Skoda - dat het voortouw mocht nemen van VW - laat weten dat beide bedrijven geen voordeel kunnen halen uit de samenwerking. Zowel Tata niet op technologisch vlak als Skoda op economisch vlak (lees: budgetmerk lanceren in een groeiland met Tata-onderstel). Waardoor de samenwerking een stille dood zal sterven. Nog voor er echt sprake was van mogelijke uitkomsten.