Volkswagen: 'Tot 10.000 euro korting voor inleveren oude diesel'

De Duitse constructeurs hebben gezamenlijk beslist - nee, geen prijsafspraken - dat het wagenpark in eigen land met een sneltempo moet worden vernieuwd. De beste manier om dat te doen? Fikse kortingen geven op nieuwe modellen met Euro 6-motor. BMW kondigde het eerder al aan, Volkswagen doet nu ook mee. Het is te zeggen; de Volkswagen Group. Waardoor het ook over Skoda, Seat, Audi en zelfs Porsche gaat.

De spelregels zijn zowat dezelfde als bij BMW. Lever een oude diesel (Euro 4 of ouder) in, ongeacht het merk, en krijg een stevige inruilpremie. Die premie is afhankelijk van de nieuwe wagen die je koopt bij Volkswagen. Zo krijg je 10.000 euro op een nieuwe Touareg, bij de Up! is dat 2.000 euro. Porsche, die geven dan weer altijd 5.000 euro korting, ongeacht het model. Audi en Seat, die gebruiken VW's denkpiste. Met kortingen tussen de 1.750 euro en 10.000 euro.

Ook in België?

De actie die tot eind dit jaar loopt is momenteel enkel gelanceerd op de Duitse markt. Al zijn omringende landen aan het bekijken wat er mogelijk is. Of de stevige inruilpremie ook naar België komt, daar geeft importeur D'Ieteren momenteel nog geen antwoord op. Al zal de komende weken meer duidelijk worden.