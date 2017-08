Zoom-Zoom 2030: Dit heeft Mazda de komende jaren in petto

Van een benzinemotor met supercharger die niet altijd bougies nodig heeft over een elektrisch model in 2019 tot autonome technologie... Mazda heeft te kennen gegeven waar het de komende jaren naartoe zal varen.

Na uit een diep - financieel - dal te zijn gekropen gaat het de laatste jaren goed met Mazda. Een interessante line-up van aardig sturende modellen, zuinige motoren zonder al te veel problemen en nog steeds een aantrekkelijk prijskaartje. Dit allemaal door haar SkyActiv- en Jinba Ittai-filosofie. Een Japanse benadering van problemen dat haar vruchten lijkt af te werpen. Waardoor Mazda de komende jaren niet alles overboord moet gooien om opnieuw te beginnen. In tegendeel zelfs, want het merk gaat gewoon verder in haar eigenzinnigheid. Getuige het 'Sustainable Zoom-Zoom 2030'-pact dat het gesloten heeft... met zichzelf. Een pact waarin de chauffeur voorop blijft staan in een zoektocht naar serieuze CO2-reductie.

SkyActiv X

Daar hoort uiteraard een elektrische Mazda bij. Meer nog, in 2019 zou die al verschijnen in door Mazda geselecteerde landen. Waarom? Mazda wil haar elektrische wagen enkel commercialiseren in gebieden die grotendeels energie opwekken via groene alternatieven (zonnepanelen, windenergie, etc) en in regio's waar verbrandingsmotoren zullen verboden worden. Verwacht 'm dus niet meteen in Bulgarije.

De Japanners staren zich trouwens niet helemaal blind op een elektrische toekomst. Want het gaat er prat op dat decennia lang de verbrandingsmotor nog een rol zal spelen. Waardoor het haar SkyActiv-technologie naar een nieuw niveau wil brengen. Of in Mazda-taal: SkyActiv X. Die X staat voor een nieuw ontwikkelde benzinemotor die eenmaal op toeren geen nood meer heeft aan een bougie. Een zelfontbrander dus, zoals een diesel zeg maar. Dit zorgt alvast voor een mooiere verbranding over heel de kamer (minder energieverlies) en een efficiëntere werken van maar liefst 30 procent. In combinatie met een supercharger zal deze SkyActiv X trouwens over zo'n 10 tot 30 procent meer koppel beschikken dan de huidige SkyActiv-G. Over een meer uitgebreide curve.

Mens voorop

Kan ook niet ontbreken naar de toekomst toe: veiligheidsnufjes. En hoewel Mazda haar i-ACTIVSENSE (groep van veiligheidsnufjes) mettertijd standaard gaat maken in alle modellen gelooft het merk niet enkel in snufjes. Ook de rijpositie, lay-out van de pedalen en visibiliteit rondom dragen bij tot een veilige rit. Waardoor het merk ook daar veel tijd in gaat steken.

Echte autonome tech, dat zal iets zijn voor 2020 met de Co-Pilot Concept2. Met een uitrol van het systeem vanaf 2025. Niet toevallig natuurlijk dat het tegenwoordig dikke vriendjes is met Toyota. Mazda sprak trouwens niet enkel over auto's en technologie in haar Zoom-Zoom 30-strategie. Ook emissies van de fabricage moeten duchtig naar beneden. De zogenaamde "well-to-wheel" vervuiling moet daarbij tegen 2030 met 50 procent dalen tegenover de cijfers van 2010. In 2050 moet het over 90 procent gaan.

Op een persoonlijke noot laat Mazda weten dat het droomt van een toekomst waarin mensen en aarde kunnen samenleven met auto's en dat die wagens het leven van de mensen kan verrijken door het rijden te laten blijven bestaan als een plezier. Als je het zo zegt natuurlijk...