Alpina B7 stopt pas bij 330 km/u

BMW mag dan wel een M760i in de cataloog hebben staan, tuner Alpina toont dat je geen V12 in het vooronder nodig hebt om straffe cijfers neer te zetten. Want haar B7 doet beroep op 'maar' een 4.4-liter V8 die evenwel straffere cijfers voor kan leggen. Een sprint naar de honderd in 3,7 seconden en een top van maar liefst 330 km/u. Dat die top vooral een gevalletje elektronisch onbegrensd' is, dat weten we ook maar toch. Straf!

Even ter vergelijking met gevestigde waarden in autoland. De concurrent uit de stal van Mercedes, de Mercedes-AMG S 65, heeft 4.3 tellen nodig om zich tot aan de 100 km/u te trekken en een Lamborghini Huracan met zijn 610 paarden stopt ongeveer bij 325 km/u met versnellen. Deze Alpina B7 is dus snel, retesnel, en ook behoorlijk luxueus wat hem misschien wel de ultieme Autobahn-cruiser maakt...