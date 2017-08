Volkswagen Golf R krijgt Performance-pakket

Andere automerken en stalgenoten doen het al jaren, extra sportieve pakketten verkopen voor sportmodellen. De Golf R volgt eindelijk ook de trend. Met opgewaardeerde mechaniek via het Performance Pack.

Een Mégane R.S. kopen zonder Cup chassis? Je zou een halve dwaas moeten zijn. Om maar te zeggen dat automerken heus weten dat er nog wat extra geld valt te kloppen uit klanten die op zoek zijn naar een sportieve wagen. Want daarbij kan het nooit sportief genoeg zijn. De Golf R, die valt vanaf nu ook in dat vakje, want een Performance Pack maakt werk van enkele componenten van de vierwielaangedreven hatchback met 310 pk.

Het aantal paarden blijft evenwel gelijk (op papier), waardoor het vooral over andere opgewaardeerde mechaniek gaat. Het meest auditieve daarbij is de uitlaatlijn van Akrapovič. Een titanium exemplaar dat voor meer grinta moet zorgen tijdens het rijden (en stiekem misschien wel wat extra paarden). Daarnaast haalt het 7 kilogram van het totaalgewicht. Idem voor het remgerief. Min 2 kilogram dankzij aluminium remklauwen en specifiek remrubber vooraan dat harder kan bijten in de schijven.

De rest is een optie

Uniek bij VW is dat het Peformance Pack (lees: de twee upgrades hierboven genoemd) ook nog kunnen worden aangevuld met extra opties. Opties binnenin opties dus. Volkswagenception zeg maar. Daarbij horen semi slicks voor circuitgebruik en een bodykit met herwerkte bumpers en spoiler achterop voor extra downforce.