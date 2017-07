Officieel: Rolls-Royce Phantom (2017)

De Britse theeketel floot luider dan normaal deze ochtend, want gisterenavond onthulde Rolls-Royce haar achtste generatie van de Phantom. Wat de invloedrijkste mannen en vrouwen ter aarde over hun nieuwe luxelimousine moeten weten?

Je hebt limousines zoals de BMW 7 Reeks, de Mercedes S-Klasse en Audi A8 maar daarboven heb je zonder discussie de Rolls-Royce Phantom. Sinds zijn lancering in 1925 dé luxelimousine op aarde. En daar heeft geen enkele constructeur ooit aan durven komen. Alsof zelfs de grootste rivalen respecteren wat het Britse merk steeds weer voor weet te schotelen. Generatie acht dient zich nu aan op een gouden schotel met kristallen omranding. Wat je moet weten?

Zoals Xavier, voorspelbaar

De rijken der aarde houden niet van plotse veranderingen. Economie moet groeien, Xavier moet stipt elke ochtend om 10u15 het gras van de tuin trimmen tot 11u45 en de Rolls, die moet er uit blijven zijn als de Rolls. Waardoor nummertje acht op designvlak maar een kleine sprong maakt tegenover zijn voorganger. Meer heldere lijnen op de flank, een imposante voorsteven met geïntegreerde grille en een dikkere streep chroom aan het einde van de zijramen.

Met - in verlengde versie - een lengte van bijna 6 meter blijft het uiteraard een verschijning om u tegen te zeggen. Over 'verschijning' gesproken, die koplampen herbergen tegenwoordig de lasertechnologie van BMW. Want laat ons eerlijk zijn, full matrix-koplampen, dat klinkt zo vulgair...

Niet van BMW!

Het geheel laat zich draperen over een nagelnieuw onderstel dat wederom wat trucjes van BMW leent, al gaat Rolls er prat op dat dit niet het geval is. Nu ja, een volledig aluminium exemplaar dat Rolls-Royce doopt tot "The Architecture of Luxury", geen mop. Want zelfs de mechanische componenten moeten voor de klant een feeëriek sfeertje uit stralen.

Die luxe-architectuur kan alvast pronken met stillere componenten, een stijver geheel (maar liefst 30%) en de ruimte voor meer technologische goodies. Eén van die snufjes is bijvoorbeeld de vierwielsturing (niet van BMW!) of de extreem uitgekiende luchtvering die de weg scant en zo de stijfheid on the fly kan aanpassen (niet van BMW!). Ook zeker niet van de BMW 7 Reeks zijn de dubbele driehoeken voor en de multilink met vijf armen achteraan. Alsof je wil verbergen dat je supermalse steak tijdens een barbecuefeestje Wagyu beef is, Rolls. Niet nodig.

Xavier mag mee

Alle technische nieuwigheden onder de achtste generatie Phantom werken samen aan één doel; de inzittenden compleet afsluiten van de plebiaanse wereld. Geen enkel storend element mag de cabine binnensijpelen onderweg naar waar Rolls-bezitters zich dan ook mogen laten rijden. Rolls is er dan ook fier op dat de nieuwe Phantom aan 100 km/u nog eens tien procent stiller is binnenin. Ter vergelijking; in de vorige was het luidste element de tikkende analoge klok voorin, in de nieuwe kan je waarschijnlijk je eigen bloed horen pompen door je lichaam.

Gelukkig bezit het interieur over de nodige elementen om je af te leiden. Over klaptafeltjes, USB-poorten en een Wifi-hotspot beginnen we nog niet eens, want je weet dat die gewoonweg present tekenen. Nee, in een Rolls laat je je afleiden door de galerij. De watte? De Britten spreken namelijk niet van en dashboard - zo goedkoop - wel over 'The Gallery'. Een slab glas strijkt zich uit over het, nu ja, dashboard. Met daarachter uiteraard de digitale instrumentencluster en het 12.3-duims infotainmentscherm. Al blijft er her en der nog plaats over om kunstwerkjes te etaleren. Een gouden plaat met de print van de eigenaar zijn DNA of een handgemaakte set van porseleinen rozen waarvan Rolls-Royce het genetisch hoederecht over heeft? Allemaal tot de mogelijkheden. Zelfs een mini 3D-geprinte Xavier die het gras afrijdt is mogelijk. Als dat je een gevoel van gemoedsrust geeft.

Adequaat

Voorin een 6,75-liter V12 benzine met twee turbo's. Die zorgt voor een adequaat vermogen om de bijna 3 ton wegende Phantom rond te laveren. Ben je een vulgaire werkman met onverzorgde nagels en een eeltplek op je linkerhandpalm, dan hebben we ook nog cijfers; 563 pk, 900 Nm en een sprinttijd naar de honderd van 5,3 seconden (5,4 voor de lange wielbasis). Die kracht wordt via een 8-traps automaat van ZF begeleid naar de wielen. Nog een laatste, die 900 Nm krijg je al vanaf een dieseliaanse 1.700 opm.

De prijs dan? Daarvoor zal je zelf je bankrekening eerst door moeten faxen naar Rolls-Royce. Of beter nog, laten faxen door één van je werkknechten. De vorige startte alvast vanaf 425.000 euro, al kan je er prat op gaan dat de meesten eerder richting het half miljoen gingen. Tel daar voor de nieuwe nog maar een vakantiewoning in Benidorm bij.