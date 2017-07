Mercedes-AMG en MV Agusta splitsen wegen

In 2014 kondigde Mercedes-AMG met grote trom aan haar wederhelft op twee wielen te hebben gevonden. Een mooie verwoording om te zeggen dat het zich voor 25% van de aandelen had ingekocht in het Italiaans MV Agusta. Enkele speciale modelletjes werden samen ontwikkeld en motoren van het merk kwamen bij sommige AMG-dealers te staan. En dat... dat was het zowat. Waardoor drie jaar later de liefde wat afgezwakt lijkt. Want laat ons eerlijk zijn, echt gebruik hebben beide merken nooit gemaakt van de samenwerking.

Daarom dat Mercedes-AMG haar aandelen heeft verkocht aan ComSar, een investeringsgroep van een Russische olie- en gas-tycoon. Of ze daar een aardige duit aan over houden, aan die transactie, wordt niet gezegd. Al draait het Italiaans bedrijf goede cijfers dus is de kans reëel.