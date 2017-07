Dit is de Suzuki Swift Sport!

Zo'n Suzuki Swift is natuurlijk aardig maar elke Autofan zit reikhalzend uit te kijken naar de Sport-variant. Eind dit jaar jongens, dat weet Suzuki nu officieel te zeggen. Wat we allemaal al weten over dit gooi-en-smijt-bakje?

Van sportwagenliefhebber tot Nürburgringracer, iedereen heeft een zwak plaatsje in zijn hart voor de Suzuki Swift Sport. Simpelweg omdat de kleine Japanner onvervalst rijplezier voor een lage prijs kan brengen. Zonder een aanslag te plegen op je bankkaart of rijbewijs. Want eerlijk is eerlijk; de Swift Sport is nooit een snelheidskanon geweest. De nieuwe zal naar alle waarschijnlijkheid datzelfde receptuur volgen. Al zijn er enkele nieuwigheden...

Turbo

Misschien wel de belangrijkste nieuwigheid, want ook de Swift Sport bezwijkt onder de druk van de drukvoeding (heb je 'm?). Weg is de atmosferische 1.6, in de plaats krijgen we een 1.4 viercilinder turbobenzine met 140 pk en 220 Nm. Een blok dat we nu al kennen in de Vitara S. Vooral de stevige toename in koppel (+60 Nm) zal er voor zorgen dat de Swift Sport iets kwieker uit de hoek komt. Al is de reductie in CO2-uitstoot natuurlijk ook niet onbelangrijk om het statuut van 'betaalbaar scheurijzer' hoog te houden. De huidige legt nog 147 g/km voor, de nieuw zal ergens rond de 120 stuks bengelen. Wat toch meteen de helft scheelt in BIV en jaarlijkse verkeersbelasting.

Pluimpje

Met net een ton en een zak aardappelen was de vorige Swift Sport al een pluimpje, dankzij nieuwe fabricagetechnologie zou de nieuwe daar serieus onder moeten gaan. Geruchten spreken van een leeggewicht van 870 kilogram. Realistischer is ergens rond de 930 stuks. Als je weet dat een Opel Corsa OPC zo'n 300 kilogram meer moet meesleuren, dan begrijp je waarom we zo hoog oplopen over deze Swift Sport.

Herwerkt chassis

Details geeft Suzuki nog niet maar je kan er prat op gaan dat het onderstel onder handen is genomen. Van straffere veren tot gegroeide remmen en dikkere stabilisatoren. Een sper tussen de voorwielen moeten we gezien de 'maar' 140 pk waarschijnlijk niet verwachten. Een 'leegte' die je natuurlijk gemakkelijk snel kan oplossen door het juiste schoeisel eronder te zwieren

Meer dan performance

Gebouwd op de stenen van de nieuwe reguliere Swift. Een model dat uitpakt met modern infotainment en hedendaagse veiligheidsnufjes. Twee zaken waar de oude Swift Sport voor moest onderdoen. Waardoor de nieuwe een completer pakket zal zijn voor klanten. Zolang ze de prijs maar kunnen drukken natuurlijk.

Op het autosalon van Frankfurt in september krijgt de nieuwe Sport zijn debuut.