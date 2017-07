Subaru zet sedanrecord neer op Nürburgring

Subaru kan aan de cafétoog officieel uitpakken met de snelste rondetijd op de Nürburgring voor een vierdeurssedan. Met een bloedsnelle 6 minuten en 57.5 seconden. Wat had daarvoor nodig had? De WRX STI Type RA NBR Special.

Daar begint meteen al het schoentje te knellen. Want Subaru behaalde die tijd niet met een van de band gerolde WRX STI, wel een door Prodrive heftig onder handen genomen versie. De basis blijft hetzelfde, de 2-liter voorin komt recht uit een rallywagen en is goed voor 600 pk. De versnellingsbak, die komt eveneens vanuit de rallywereld.

Oké maar misschien is 'ie uiterlijk standaard? Wel, ook niet helemaal. Want een bodykit met actieve aero zorgde er voor dat deze WRX STI klaar was voor de groene hel, of had je nog niet door dat de afkorting NBR in z'n naam eigenlijk voor Nürburgring stond? Nu goed, Subaru zwierde hem over de ring en kwam naar huis met een tijd van 6 minuten en 57.5 seconden. Vergelijkbaar met wat de besten uit een Porsche 918 Spyder puren. Op zich knap natuurlijk.

Het echte goede nieuws? Subaru gaat 500 exemplaren bouwen van een RA-versie met een onder handen genomen 2.5-liter turbobenzine, een versnellingsbak met kortere derde en eveneens kortere gooi, dempers van Bilstein en koolstofvezel motorkap en spoiler. Probleem? De WRX STI RA zal enkel voor de US of A zijn. Waarom ze dan in Europa een ronderecord komen zetten?