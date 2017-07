Officieel: Honda Accord (2017)

Berg je dromen maar terug op, fan van betrouwbare Japanse berlines. De tiende generatie Accord blijft net zoals de twee voorgaande generatie voorbehouden voor de US of A. Of dat spijtig is? Kijk even mee.

Tot nummertje zeven mocht Europa nog meegenieten van de Honda Accord, daarna stierf de sedan (en station) een stille dood in onze contreien. In de VS floreerde de middenklasser echter, waardoor ze daar ondertussen al aan generatie tien zitten. Die tiende generatie speelt op stylingsvlak leentjebuur bij de wel bij ons beschikbare Civic. Met vooraan een stevige chromen streep waarin het Honda-logo zit verwerkt en achteraan C-stijl lichten die knipogen naar Civic. Verder werd het designwerk - gelukkig - een klikje of twaalf teruggeschroefd. Een stijlvolle schoonheid gaan we 'm niet noemen, al past 'ie in Honda's huidig plaatje.

1.5, in Amerika?!

Voorin het wat gekrompen koetswerk (met 5 cm langere wielbasis, dat dan weer wel) een 1.5 benzine met zo'n 190 pk gekoppeld aan een handbak of CVT. Een gevalletje downsizing, want dit turboblok vervangt een 2.4 viercilinder benzine. De 2.0 benzine van de Civic Type-R tekent ook present, met een manuele zesbak of tientrapsautomaat en een iets braver vermogen van 252 pk. Ecoridders kiezen er voor de Accord Hybrid. Uit blinde overtuiging, want momenteel zijn daar nog geen gegevens van vrijgegeven.

Tenslotte pakt de Accord nog uit met een interieur waar de Civic aan puntje aan kan zuigen en is het merk fier op de dunne A-stijl waardoor zichtbaarheid een droom moet zijn.