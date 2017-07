Elektrische Mercedes creëert banen

Untertürkheim is één van de oudste faciliteiten waar het merk met de ster onderdelen van haar wagens laat samensmelten. De 19.000 werknemers werken er samen om assen, versnellingsbakken en motoren te bouwen voor Mercedes-Benz en hierbij komen ook nog wat elektronische dingetjes.

De faciliteit die toch al 110 jaar door Mercedes wordt beheerd, zal een nodige uitbreiding krijgen met daaraan gekoppeld ook 250 nieuwe werkkrachten. De batterijen en onderdelen van de elektrische aandrijving zal in de toekomst in deze fabriek in Stuttgart worden geproduceerd.