Officieel: London EV Company TX geraakt 110 kilometer ver

Op pure elektrokracht weliswaar, want de nieuwe 'Black Cab' voor Londen krijgt ook een verbrandingsmotor aan boord. Waardoor de plug-inhybride zo'n 600 kilometer ver moet geraken zonder tanken of opladen.

Hij is al lang vanonder het doek maar op cijfers was het wachten. Die krijgen we nu mee waardoor we een idee hebben hoe vooruitstrevend de nieuwe generatie Black Cabs zal zijn die je moeten transporteren in Londen. Wel, het is alvast een plug-inhybride geworden. Eentje waarbij de benzinemotor als generator zal dienen voor de elektrische opstelling. Vergelijkbaar met de Opel Ampera destijds.

Die elektromotor en batterijpakket moet alvast zorgen voor een range van zo'n 110 kilometer. Reken daar de generator bij op en die range stijgt naar zo'n 600 kilometer. Genoeg voor het dagelijks gebruik van een taxi in Londen volgens de London Taxi Company. Klanten, die krijgen het vertrouwde uiterlijk in een iets hipper jasje. Belangrijker zijn de oplaadpunten binnenin voor smartphones, WIFI aan boord en deuren die achteraan 90 graden open zwaaien. Achter heel dit project zit trouwens Geely, het moederbedrijf van Volvo. Het is dan ook niet gek dat - aan de bestuurderszijde - het interieur details overneemt van de nieuwe Volvo's (denk stuur en infotainmentsysteem).

Nog een geinig detail, Nederland is één van de eerste grote internationale klanten met 225 bestelde exemplaren die tegen 2018 geleverd zullen worden. Of die oranje zullen zijn, daar hebben we geen info over.