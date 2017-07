Dit is de Volvo XC60 Polestar

421 pk, dat is de anabolenkuur die huistuner Polestar de XC60 geeft, met dank aan een hybride-opstelling. Geen volbloed performancemodel, wel een optimalisatie, zoals Polestar haar werk graag noemt.

Net zoals Polestar mocht kneden aan de T8-motor van de XC90 mag het submerk van Volvo dat doen aan die van de XC60. Het resultaat is identiek aan dat van de XC 90 maar dan in een kleinere verpakking. Specifiek wordt de 2-liter viercilinder turbobenzine en elektromotor opstelling (T8 in Volvo-jargon) opgepompt van 407 pk en 640 Nm naar 421 pk en 680 Nm. Om je een idee te geven, de Audi SQ5 moet het doen met 'amper' 354 pk en 500 Nm.

Toch gooit Volvo niet met sprintcijfers en Nürburgringtijden. Simpelweg omdat Polestar vooral geloof in een filosofie van verfijning. Samen met raceteam Cyan Racing herwerkte het de XC60 voor een betere gasrespons, snellere schakeltijden en uiteraard een heerlijk motorgevoel voor 'chauffeurs die een meer betrokken rij-ervaring' willen. Altijd zo bescheiden, die rakkers van Volvo...