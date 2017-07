BMW 6 Reeks GT krijgt een M-kleedje

Lees: dit is geen M GT, maar enkel de 5 GT, 6 GT onze excuses dat was macht der gewoonte, met sportieve accenten.

Wat een revolutie toen BMW de GT in de 5 Reeks liet vallen en er eentje in de 6 Reeks bij toverde, marketing op z'n best. Nu zijn de eerste beelden van deze 6 Reeks GT met sportschoenen aan getoond en deze heeft heel wat goodies van de mannen van de BMW M GmbH divisie meegekregen. Een echte BMW M6 GT zien we nog niet in de nabije toekomst, maar wat niet is kan natuurlijk nog wel komen.

Onderscheid

Dikke velgen, kerel! Dik zijn die 21 duims velgen alvast en mooi kunnen we de multi-spaakvelg met zwart en chroom ook wel noemen. Achter deze gigantische velgen zitten rode remblokken verstopt die je ook nog extra remkracht geven en dit kan wel handig zijn wanneer je te snel aan het rijden bent terwijl je naar de klanken uit de speciale uitlaat ligt te luisteren. De typische BMW-niertjes krijgen een blinkend zwart kleurtje dat de wagen met behulp van wat matte stripping op de zijkant en carbon spiegelkapjes een sportieve toets geven. Binnenin is er nog niet al te veel geweten, maar verwacht alvast een hele hoop alcantara en een sportiever stuurtje.