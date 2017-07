Honda en Hitachi samen in zee voor elektromotoren

Het is elektriciteit wat de klok slaagt in autoland waardoor meer en meer fabrikanten de handen in elkaar slaan met externe firma’s.

Honda heeft in het verre oosten haar partner gevonden voor de elektrische reis en aangezien Honda ook van die kanten is gaat het voor een bedrijf uit eigen streek. Hitachi, een technologiegigant, zal samen met Honda werken aan de ontwikkeling en bouw van elektromotoren onder de naam Hitachi Automotive Electric Motor Systems.

Dankzij de 51 procent van de aandelen die Hitachi in handen heeft, draagt de firma de naam van Hitachi. Pech voor Honda met hun 49 stuks. Ze gaan samen aan deze technologie werken in het complex van Hitachi in Hitachinaka-shi in Ibaraki. Ibaraki gaat ook een deel van de financiën voor zich nemen omdat ze dit bezien als een boost voor de lokale industrie. Het plan van Honda? Elektrische modellen uit rollen in de toekomst tiens!