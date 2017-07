Maserati GranTurismo en GranCabrio krijgen een update

De Maserati GranTurismo en GranCabrio, wat kiezen ze bij Maserati toch originele namen, zijn steeds prachtige wagens geweest, een echte streling voor het oog. Jammer genoeg begonnen de wagens er na al die jaren iets of wat oud uit te zien en verdienden ze dan toch wel een facelift. De wijzigingen zijn subtiel maar wel aanwezig en zorgen ervoor dat de wagen weer enkele jaren verder kan. Nooit hadden we kunnen denken dat ze de Mona Lisa van de automobilia kon verbeteren.

Vernieuwd

De voorste grille is iets hoekiger gemaakt en in combinatie met een hertekende voorbumper krijgen deze Maserati’s een mooier smoeltje. Achteraan is er ofwel een zeer opvallende dubbele uitlaat met een gigantische diffuser of je gaat voor de subtiele afwerking waarbij de uitlaten proper zijn weggewerkt in de bumper. Die eerste is op de MC-versie terwijl de tweede terug te vinden is op de Sport. Op de MC krijg je nog enkele gaten in de motorkap en besparing op gewicht maar geen extra kracht. Natuurlijk kan je niet klagen als je 460 pk ter beschikking hebt van je rechtervoet.