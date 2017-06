Black Badge nu ook aan de Rolls Royce Dawn genageld

Goodwood Festival of Speed is het Mekka voor petrolheads en pk-junkies waar elk jaar extravaganter is dan het jaar ervoor. Rolls Royce heeft dit festival uitgekozen om het doek van hun nieuwste sportversie, Black Badge, te trekken. De reguliere Dawn moet het doen met maar 563 pk met 780 Nm koppel en krijgt om deze reden een anabole kuur waardoor zijn enorme 6.6 liter V12 toch wat meer punch geeft. My dear God

Zeshonderd en twee paardenkracht en achthonderdveertig Newtonmeter. Dat moesten we toch even voluit schrijven om te geloven. Door deze cijfers heeft dit rijdend huis, 2.560 kg, maar 4,9 seconden nodig om voorbij de 100 km/u op de klok te vliegen. Buitenom zwart en binnenin... even zwart op de oranje stiksels na. En dan is er ook nog een fijn knopje voor de uitlaat om die 602 paarden extra te laten grommen en meer niet, meer is ook niet nodig. Met de achttrapsautomaat zal je nog steeds het gevoel geven dat je met je salon onderweg bent ook al heeft Rolls het onderstel iets meer naar de sportieve kant afgesteld.